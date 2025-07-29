Стилист Подрезкова научила россиян поддерживать порядок в шкафу

Каждому россиянину знакома ситуация, когда шкаф забит вещами, а выбрать подходящий наряд не получается. Стилист Анастасия Подрезкова поделилась практичными решениями этой распространенной проблемы и рассказала, как можно поддерживать порядок, пишет «ФедералПресс» .

Многие женщины сталкиваются с беспорядком в гардеробе, который затрудняет выбор одежды и подготовку к выходу. Чтобы вещи легко комбинировались, а шкаф не ломился от избытка одежды, стоит начать с самого важного — тщательной сортировки имеющихся вещей.

Эксперт рекомендует сначала выбросить все старое и нелюбимое. Потом собрать из оставшихся вещей простые наряды. Например, сочетание джинсов с рубашкой или брюк с блузой. Для удобства можно сделать фотографии этих комплектов, это поможет понять, чего не хватает и что нужно купить.

Подрезкова советует разложить вещи по группам для удобства. Отдельно хранить юбки и брюки, отдельно — кофты и блузки. Пиджаки, свитера и платья тоже лучше держать раздельно. Так будет поддерживаться порядок в шкафу, а при создании образа можно будет быстро найти нужный предмет гардероба.