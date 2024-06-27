Модельер перечислила вещи летнего гардероба, которые должны быть у каждой женщины

Модельер Никитина перечислила 5 вещей, которые должны быть в летнем гардеробе

Летнее время — это не только променады по зеленым паркам и отдых у моря, но и множество мероприятий: выпускные, свадьбы, дни рождения близких, деловые встречи и совещания в офисе. В этот жаркий сезон важно собрать капсулу, которая будет включать в себя универсальные вещи, легко сочетаемые с другими изделиями под различные поводы, рассказала РИАМО основатель ателье OMMAGE Ольга Никитина.

Городская однотонная пижама

Комплект подойдет как для прогулок по городу, так и для деловых встреч. Образ может выглядеть совершенно по-новому, если сочетать его с разными аксессуарами и обувью.

«Легкость линий и приятная фактура сделают ваше пребывание в нем комфортным и стильным. Пижаму можно носить с любой обувью: кедами, балетками и даже шпильками. Необязательно носить комплект целиком, можно спокойно сочетать верх и низ с другими предметами гардероба», — отметила Никитина.

Платье миди

Летнее платье с максимально простым кроем подойдет для самых разных событий: от деловых встреч до свадебных торжеств. Благодаря своей комфортной длине платье хорошо смотрится как на юных девушках, так и на зрелых женщинах.

В зависимости от предпочтений можно подобрать к нему любые аксессуары и обувь, которые добавят платью ярких акцентов.

Брючный костюм

Классический брючный костюм состоит из длинных брюк и пиджака. Однако в жаркий летний сезон можно заменить брюки на трендовые шорты «бермуды».

Благодаря изобилию фактуры и кроя, можно найти «идеальную модель», которую с легкостью возможно интегрировать в летние и деловые образы, добавила Никитина.

Блуза из тонкого шелка

Это отличная альтернатива привычным хлопковым футболкам и топам. Такая вещь сделает любой образ более изысканным, женственным, добавит ему «статусности».

«Шелк — это натуральный материал, который даже в самую жаркую погоду придает телу ощущение прохлады и легкости, что сделает ваше пребывание в изделии из такой ткани максимально удобным. Блуза отлично сочетается практически со всеми предметами гардероба: джинсами, юбками, шортами, жакетами», — рассказала стилист.

Лаконичный летний сарафан

Сарафан не только подчеркнет лучшие стороны фигуры, но и обеспечит комфорт, благодаря свободному крою. Летний сарафан — это универсальное изделие, которое можно носить в повседневном режиме и на праздничные мероприятия, если дополнить его правильным верхом.

«Достаточно добавить несколько аксессуаров и дополнить правильным верхом на вечер и платье будет смотреться совершенно по-новому», — объяснила эксперт.

Она добавила, что при составлении собственной летней капсулы нужно понимать, какая цветовая палитра подходит человеку. Это необходимо для того, чтобы собирать вещи в тех гаммах и принтах, которые будут хорошо сочетаться между собой и подчеркивать достоинства фигуры.