Модельер Никитина дала советы по правильному выбору наряда для свадьбы

Выбор образа на свадьбу требует внимания к деталям — причем как для невесты, так и для гостей. Во многом он зависит от места проведения и формата торжества, сообщила РИАМО основатель ателье Ommage Ольга Никитина.

По словам стилиста, первый и самый важный фактор — на выбор образа значительно влияют место проведения, время года, формат и стиль торжества.

«Например, для мероприятия классического формата подойдут элегантные и традиционные образы длины в пол: для невесты — классическое свадебное платье с длинным шлейфом или кружевным декором, а гостье я бы рекомендовала выбирать наряд в соответствии с общим дресс-кодом — вечернее платье или элегантный костюм», — посоветовала Никитина.

Она уточнила, что для свадьбы на природе или пляже лучше выбрать легкие и удобные ткани: шелк, шифон или кружево. Платья свободного кроя будут более чем уместны для этого формата. Они не будут ограничивать движения и исключат риск перегрева в жаркую погоду.

«Для небольшой камерной церемонии присмотритесь к сдержанным и лаконичным образам — коктейльным платьям, элегантным юбкам в сочетании с эффектными блузами или топами, а также брючным костюмам», — заключила эксперт.