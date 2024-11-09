Стилист Асадулина научила россиян правильно выбирать пуховик на зимний сезон

Несмотря на то, что Россия — огромная страна, где зима в одних регионах суровая, а в других достаточно мягкая, стилист Надия Асадулина дала универсальные советы согражданам, которые помогут им правильно выбрать пуховик на зимний период, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам стилиста Асадулиной, в первую очередь нужно обратить внимание на длину пуховика. Для московской зимы, да и для всех регионов страны, подойдет длина до колена или до середины икры. Таким образом, вне зависимости от того, в каком регионе живет россиянин, его тело будет защищено от холода.

«Лучше покупать пуховики, которые рассчитаны на температуру до минус 25 градусов или ниже, учитывая российские морозы», — подчеркнула Асадулина.

Эксперт рекомендует россиянам выбирать пуховики из текстиля, но чтобы верх был выполнен из полиэстера или нейлона. Это позволит сохранить первоначальный вид изделия на протяжении длительного времени.

Асадулина обратила внимание россиян и на наполнитель изделия. Самым универсальным и теплосберегающим является наполнитель из натурального пуха. Лучше всего приобретать его, но если не хватает средств, тогда можно отдать предпочтение синтетическим наполнителям.

«Например, из гусиного и утиного, с показателем fill power от 650 и выше для лучшей теплоизоляции. Это международная единица качества пухо-перьевого продукта, которая определяет способность пухо-перьевой смеси восстанавливать свой объем после сжатия», — пояснила стилист.

Зимой 2024–2025 года в моде все еще остается оверсайз. Такие пуховики позволяют утеплиться в сильные морозы или оставаться стильным в прохладную погоду. При выборе пуховика следует обращать внимание на капюшон, двойную застежку, карманы и манжеты.

Выбирать для себя пуховик следует среди моделей стеганых пуховиков с крупной ромбовидной или диагональной стежкой, среди моделей без лишних деталей или среди спортивных пуховиков. Все эти пуховики идеально подойдут к любому образу. Что касается цветов, то можно брать самые яркие: красный, синий и зеленый — они добавят настроения и подчеркнут стиль, заключила эксперт.