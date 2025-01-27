Стиль письма и качества лидера: эксперты сравнили почерки Путина и Трампа

Сегодня печатный текст зачастую заменяет ручное письмо, но почерк по-прежнему может многое рассказать о человеке. Психологи и графологи проанализировали почерк известных личностей, включая президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам психолога Елены Цыбульской, почерк может рассказать о внутреннем мире, эмоциональном состоянии и других особенностях человека. Психолог Ирина Крохмаль отметила, что неразборчивый почерк говорит о психической зажатости и нестабильности автора, а ровный и строгий обычно бывает у спокойных и гармоничных людей.

В частности, имеет значение размер букв: крупный почерк может говорить о высоком уровне самооценки. Тот, кто сильно давит на бумагу при письме, энергичен и стабилен в эмоциональном плане. А если буквы связаны между собой, то человек готов к сотрудничеству, рассказала эксперт.

Как отмечается в материале, почерк Владимира Путина четкий, прямой и сдержанный. Такой стиль письма может указывать на целеустремленность, организованность и уверенность в себе.

В почерке президента Дональда Трампа графологи выделяют броскость и экспрессивность, буквы разного размера. Это может выражать любовь человека к публичности, желание выделиться и креативность. По сути все эти качества как раз свойственны лидеру американцев.

Необычный почерк был у писателя Льва Толстого: он писал то мелко, то размашисто, что говорит о высокой степени экспрессивности, эмоциональности и философском складе ума.