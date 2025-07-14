Стихийные пляжи патрулируют в Солнечногорске для безопасного отдыха

Безопасность отдыхающих проверили во время патрулирования несанкционированных пляжей и акватории Истринского водохранилища в Солнечногорске. По итогам рейда были составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В профилактическом мероприятии участвовали представители администрации округа, отдела надзорной деятельности, полицейские, инспекторы по маломерным судам, сотрудники МКУ «СолнСпас». Они обошли необорудованные места отдыха, где запрещено купаться и установлены предупреждающие аншлаги. Детям и взрослым напомнили правила пребывания на водных объектах, пользования маломерными судами, а также ограничениях при действующем особом противопожарном режиме на территории Московской области.

«В ходе патрулирования акватории Истринского водохранилища были проверены места отдыха людей у воды. С отдыхающими провели профилактическую работу. Им раздали информационные листовки и напомнили основные правила безопасности: ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, купаться только в специально отведенных для этого местах, где дежурят спасатели; избегать купания в ночное время и состоянии алкогольного опьянения», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Инспекторы ГИМС проверили соблюдение правил пользования маломерными судами и выявили нарушителей.

«В ходе рейда составлены пять административных протоколов по фактам нарушения судоводителями правил пользования маломерными судами, наложено штрафов на сумму более 40 тысяч рублей. Все квитанции оплачены, а судоводители предупреждены о правилах поведения на акватории», — подвел итоги руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС Московской области, старший государственный инспектор по маломерным судам Олег Павлов.

Такие рейды для профилактики несчастных случаев на воде в городском округе проводят регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.