Стихия накроет Московский регион днем 9 апреля

Мокрый снег и гололедица будут днем 9 апреля в Московском регионе

Днем в четверг в Москве и области ожидается от +3 до +5 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

9 апреля днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможны дождь, мокрый снег и гололедица.

Ветер ожидается северо-восточный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 16 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от -1 до +1 градусов. Ожидаются облачная погода, снег и гололедица.

Ветер будет северо-восточный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

