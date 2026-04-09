Стихия накроет Московский регион днем 9 апреля
Днем в четверг в Москве и области ожидается от +3 до +5 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
9 апреля днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможны дождь, мокрый снег и гололедица.
Ветер ожидается северо-восточный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 16 метров в секунду.
Ночью в Московском регионе будет от -1 до +1 градусов. Ожидаются облачная погода, снег и гололедица.
Ветер будет северо-восточный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.
