Стерлигов заявил, что христиане не страдают депрессией

Бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что депрессия возникает у безбожников из‑за безысходности и одиночества, а «настоящим христианам» такое состояние не свойственно, сообщает «Абзац» .

По словам Германа Стерлигова, верующий человек не может надолго впасть в уныние, поскольку помнит о присутствии Бога.

«У настоящих христиан не бывает такого состояния, потому что они всегда помнят, что рядом Господь. И поэтому никакой депрессии у христиан быть не может, а если бывает, то на очень короткое время, когда человек забывается, но, как только приходит в себя, думает: как же возможно уныние, когда открыты двери рая? И сразу все опять нормально, слава богу. Когда молишься Богу, общаешься с ним, никакой депрессии быть не может. А когда не молишься или молишься лжебогам, тогда у тебя сплошные депрессии», — заявил он.

Ранее исследователи Университета Гронингена сообщили, что сокращение времени перед телевизором на один час в день может снизить риск развития депрессии, особенно у людей среднего возраста. Заменять просмотр экрана специалисты советуют спортом, сном или активными занятиями.

По данным ученых, один час такой замены снижает риск на 18,8%, полтора часа — на 29%, два часа — на 43%. Наибольший эффект дает физическая активность.

