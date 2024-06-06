Белый журавль, летавший с Путиным, стал отцом в зоопарке «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке у журавля, который летал с Путиным, родился детеныш

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде у пары стерхов Ворона и Гыды родился детеныш. Стерх Ворона, принадлежащий к самым редким в России белым журавлям, прославился на всю страну в 2012 году после полета вместе с президентом Владимиром Путиным, сообщает pravda-nn.ru .

Ворона начал жить в «Лимпопо» в 2014 году, тогда журавль и создал пару с Гыдой. Первый детеныш у стерхов появился только в 2022 году, поскольку эти птицы проявляют высокую требовательность к условиям содержания своего потомства.

Теперь у Ворона и Гыды родился второй детеныш.

«Малыш же любит проводить время на спинке у мамы, греясь в ее перышках, а также уже учится у родителей, как правильно добывать себе пищу», — рассказали в «Лимпопо».

Сейчас семье журавлей нужен покой, отмечают сотрудники зверинца. Пол новорожденного журавленка пока неизвестен.