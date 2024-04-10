Степаненко не была на похоронах подруги, от которой унаследовала квартиры в Сочи

Юмористка Елена Степаненко оказалась втянута в судебный процесс, связанный с большим наследством ее подруги – дизайнера Натальи Маголы. Об этом сообщает kp.ru .

Согласно завещанию, артистка должна получить 2 роскошные квартиры в Сочи, а также место на подземной парковке. Кроме того, она унаследовала коллекцию антиквариата, которая хранится в одной из квартир. Общая стоимость наследства оценивается в десятки миллионов рублей.

Однако родственники умершей подруги не согласны с завещанием и пытаются его оспорить. Они утверждают, что Наталья была тяжело больна в момент составления завещания, и требуют признать его недействительным. В документе также указаны два других наследника — брат гражданского мужа Маголы и сын ее второго мужа. Они должны получить дома на Николиной Горе в Москве, где до сих пор проживают сестра и мать умершей. Родственники получили квартиру в Москве площадью 50 кв. м.

Родные умершей женщины, по их словам, недоумевают от действий Степаненко. Они отмечают, что та даже не появилась на похоронах Натальи, несмотря на то, что они были близкими друзьями и юмористка унаследовала ее состояние. Это вызывает у родственников сомнения в искренности дружбы.

Судебные заседания по этому делу переносятся, следующее назначено на 18 апреля. Интересы Елены Степаненко в суде будут представлять ее юристы. В настоящее время артистка не поддерживает связь с родственниками умершей подруги.

По слухам, сейчас Степаненко живет в Нью-Йорке, а в Москве бывает редко. Юмористка также не отвечает на звонки журналистов.