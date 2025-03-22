Стенды с фотографиями Героев и ученых появятся на улицах Жуковского

Недавно в Жуковском обновили стенд у здания МФТИ на улице Гагарина, на котором ранее были размещены портреты Героев, известных ученых, в честь которых названы улицы города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

У жителей наукограда возникли вопросы относительно причины обновления, данную тему они бурно стали обсуждать в социальных сетях.

«Данный стенд, к сожалению, пришел в негодность. В связи с чем было принято решение его обновить, в том числе и саму концепцию. На данный момент обновили стенд ко Дню космонавтики. Позже разместим на этом месте баннер к 80-летию Победы», — прокомментировал глава города. — Что касается портретов Героев и ученых, планируем размещение стендов с их изображением и краткой информацией на тех улицах, которые названы их именами».

Как добавили в пресс-службе наукограда, также планируется установить щиты с информацией об известных летчиках около самолета МиГ-21 и разместить подобные баннеры на стендах, расположенных при входе в городской парк.