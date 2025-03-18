Стендап-комику Останину может грозить до 6 лет тюрьмы в РФ
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За оскорбительную шутку стендап-комику Артемию Останину может грозить в России до шести лет тюрьмы по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает РИА Новости.
Ранее общественники из движения «Зов народа» просили проверить деятельность комика после его «шутки» про человека, который лишился ног. На одном из концертов он заявлял, что в метро его задела «е*** культяповозка» с «чуваком д***», который «на мине подорвался».
В СКР отметили, что стендапера подозревают в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Останина задержали при попытке уехать из России и доставили в столицу.
Санкция данной уголовной статьи предусматривает штраф от 300 до 600 тыс. рублей, принудительные работы сроком от 2 до 5 лет, а еще тюремный срок, в этом случае может быть лишение свободы на 3-6 лет.