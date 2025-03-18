Стендап-комику Останину может грозить до 6 лет тюрьмы в РФ

За оскорбительную шутку стендап-комику Артемию Останину может грозить в России до шести лет тюрьмы по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает РИА Новости .

Ранее общественники из движения «Зов народа» просили проверить деятельность комика после его «шутки» про человека, который лишился ног. На одном из концертов он заявлял, что в метро его задела «е*** культяповозка» с «чуваком д***», который «на мине подорвался».

В СКР отметили, что стендапера подозревают в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Останина задержали при попытке уехать из России и доставили в столицу.

Санкция данной уголовной статьи предусматривает штраф от 300 до 600 тыс. рублей, принудительные работы сроком от 2 до 5 лет, а еще тюремный срок, в этом случае может быть лишение свободы на 3-6 лет.