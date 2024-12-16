Стела «Населенный пункт воинской доблести» появилась в Яхроме

В сквере имени генерала Кузнецова в Яхроме завершаются работы по установке стелы, приуроченной к очередной годовщине разгрома фашистских войск под Москвой в 1941 году, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Стела представляет собой высокую гранитную колонну красного цвета. На каждой из четырех сторон закреплена табличка с надписями, рассказывающими об истории образования населенного пункта, присвоении ему статуса города, о героических боях 1941 года и о присвоении звания «Населенный пункт воинской доблести». Отлитые из бронзы барельефы воинов олицетворяют подвиги защитников Родины, напоминая о героизме и самоотверженности тех, кто сражался за свободу.

Сверху стелы расположен герб Московской области — изображение Георгия Победоносца на коне, символизирующего мужество и победу. Чуть ниже — герб Яхромы. Все эти элементы гармонично сочетаются, создавая символ единства и уважения к прошлому.

«Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» Яхроме присвоено в 2020 году за вклад в общую Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Одним из самых значительных сражений, ставшим переломным в ходе битвы за Москву, стало сражение на Перемиловской высоте. Наша святая обязанность — сохранять и передавать из поколения в поколение память о героях тех лет, уважать и чтить их подвиги», — прокомментировал врип Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы начались в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.