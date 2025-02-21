Steam удалил пропаганду ЛГБТ*

Онлайн-сервис по продаже компьютерных игр Steam удалил запрещенные в РФ материалы с пропагандой ЛГБТ*. Они находились на странице, созданной по игре Desert Stalker. Блокировка платформы не планируется, рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.