Steam удалил пропаганду ЛГБТ*

Роскомнадзор: Steam удалил пропаганду ЛГБТ* со страницы и избежал блокировки
Общество

Онлайн-сервис по продаже компьютерных игр Steam удалил запрещенные в РФ материалы с пропагандой ЛГБТ*. Они находились на странице, созданной по игре Desert Stalker. Блокировка платформы не планируется, рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

На странице на платформе Steam, которая посвящена компьютерной игре Desert Stalker, обнаружили неоднозначные материалы. В них пропагандировали нетрадиционные отношения сексуального характера.

«Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации», — отметили в Роскомнадзоре.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.