сегодня в 18:19

Ставшая бодибилдером дочь Марии Шукшиной обмоталась гирляндой в Новый год

37-летняя старшая дочь актрисы Марии Шукшиной Анна, которая увлекается бодибилдингом и работает фитнес-тренером, в преддверии Нового года в соцсетях разместила пикантный снимок, сообщает StarHit .

Эффектная блондинка на предновогоднем снимке позирует в одном полупрозрачном боди. Также она обмотала тело новогодней гирляндой.

«Всех с Наступающим новым годом», — написала она под фото.

Анна работает в Подмосковье и живет весьма скромно. Она в одиночку воспитывает девятилетнего сына.

Со знаменитой матерью женщина не общается несколько лет. Возможно, одной из причин разногласий стало увлечение наследницы бодибилдингом. Хотя, по словам спортсменки, проблемы в их семье «тянутся через несколько поколений».

