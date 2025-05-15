Статую Мелании Трамп в Словении украли, предварительно «отрубив» ноги

Неизвестные похитили бронзовую статую Мелании Трамп в Словении. Перед этим они «отрубили» ей ноги, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на France 24.

Мелания выросла в городе Севница. Рядом с ним в 2020 году установили бронзовую статую первой леди США в полный рост.

Монумент поместили над полем на пне. Недавно злоумышленники «отрубили» новой статуе ноги в районе щиколоток. Затем монумент похитили.

Отмечается, что это уже вторая по счету статуя Мелании. Предыдущую, которая была вырезана из дерева, сожгли.

Также в честь супруги президента США в Севнице названы некоторые продукты, например, торты и шоколад.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его просят баллотироваться в президенты США в 2028 году. Он обещал подумать над этим.