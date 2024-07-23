Статью 9-классника из Дубны опубликовали в региональном сборнике трудов

Статья выпускника 9 класса Дубненского физико-математического лицея имени академика В. Г. Кадышевского Петра Фурмана была опубликована в сборнике трудов «Творчество юных» 28-й региональной научно-практической конференции учащихся. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Его исследование на тему «Изучение создания трехмерной графики с использованием метода Ray casting» привлекло внимание экспертов и участников конференции.

Целью работы школьника было изучение и создание программы, наглядно демонстрирующей трехмерную графику методом «Ray casting». Этот метод, широко используемый в компьютерной графике, позволяет создавать реалистичные изображения трехмерных объектов посредством трассировки лучей.

Ученик провел глубокий анализ процесса обработки изображения 3D графики методом «Ray casting». В своей работе он подробно описал принципы работы этого метода, вывел необходимые формулы для его реализации и создал прототип программы, который наглядно демонстрирует возможности данной технологии.

В процессе работы над проектом Петр изучил множество аспектов компьютерной графики и математических моделей, используемых для создания трехмерных изображений. Он также ознакомился с различными программными инструментами и библиотеками, необходимыми для разработки подобного программного обеспечения.

«Публикация является значимым достижением для юного исследователя. Это не только подчеркивает его способности и глубокие знания в области компьютерной графики, но и открывает перед ним новые возможности для дальнейшего развития и исследований. Поздравляем выпускника с успехом!» — добавили в пресс-службе ведомства.

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