Статистика врет: россияне стали пить в 2 раза меньше алкоголя

Шапкин: жители России пьют меньше алкоголя, чем говорит статистика

В РФ уменьшилось потребление алкоголя до 7,84 литра на душу населения, показатель оказался минимальным за последние 25 лет. Но руководитель центра разработки национальной алкогольной политики и председатель «Национального союза защиты прав потребителей» Павел Шапкин в разговоре с Life.ru рассказал, что подобная информация оказалась не совсем корректна для объективного анализа.

Сравнивалась актуальная статистика с данными 1999 года. Это не совсем корректно.

Дело в том, что только в 2005 году появилась обязательная маркировка алкогольной продукции. Благодаря этому, около 20% алкоголя «вышло из тени».

В тот период даже пиво не учитывалось в качестве алкоголя. За ним практически никто не следил.

Полноценно маркировать пиво начали только в 2024 году. Благодаря появлению региональных марок и системы акцизных складов объемы легального производства выросли. Это оказало влияние на официальную статистику данных.

Шапкин добавил, что реальное потребление алкогольных напитков в РФ намного меньше, чем в 1999 году, если говорить об оценках экспертов, а не официальных данных.

Еще информация о потреблении алкоголя должна сочетаться со смертностью. Так, в 1999 году от алкоголя умерли 18 тыс. россиян. В 2025-м смертность составляет чуть более восьми тыс. Таким образом, она упала более, чем в два раза.

«Это подтверждает, что алкоголя потребляется примерно в два раза меньше, чем в 1999 году, при том, что сейчас он учитывается гораздо лучше», — добавил эксперт.

