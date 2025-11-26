Стас Васильев сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием

Блогер Стас Васильев в эфире радио Sputnik заявил, что искусственный интеллект стал новым ядерным оружием и подчеркнул важность инвестиций в развитие нейросетей в России.

Блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», в своей программе на радио Sputnik сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием. Он отметил, что уже в 2022 году стало ясно, насколько значимыми могут быть новые технологии.

«Потому что он позволит и планы врага проанализировать, и понять все», — сказал Васильев в эфире радио Sputnik.

Блогер подчеркнул, что России необходимо активно участвовать в развитии нейросетей и вкладывать средства в искусственный интеллект. Он также отметил, что у страны есть преимущество в виде атомной энергетики.

«Тем более, у нас есть супер-преимущество — это атомная энергетика. Потому что ИИшечка будет работать на фантастическом количестве электричества», — заключил Васильев.

