Российский военный, выступающий под псевдонимом Александр, прокомментировал гибель первого пилота F-16 на Украине. По его словам, эти американские истребители, переданные ВСУ, не могут считаться супероружием, сообщает «ФедералПресс» .

Александр отметил, что переданные Украине F-16 — это аналог российских истребителей Су-27, а не более современных модификаций. Он также добавил, что ВСУ давно применяют западные корректируемые авиабомбы на модернизированных советских самолетах.

«F-16 — это просто очередная авиация, которую дали ВСУ. Поэтому они и не применяли их при вторжении в Курскую область — потому что это старый нелетающий хлам, который еще надо освоить», — подчеркнул российский военнослужащий.

По его мнению, возможности американских истребителей сильно переоценены и они не стали для украинских войск супероружием.