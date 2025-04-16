Стартует III сезон проекта «Профразвитие» для молодежи Подмосковья

Всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» объявляет о старте III сезона. В нем участники смогут пройти полноценный карьерный путь: от первых шагов в определении профессиональных интересов до получения возможности трудоустройства. В III сезоне для молодежи Московской области будет доступна обновленная программа стажировок в ведущих компаниях страны, посещение обучающих курсов, карьерные мероприятия, а также поддержка на всех этапах — от создания резюме до выхода на рынок труда. Регистрация проходит на сайте профразвивайся.рф , сообщает пресс-служба платформы.

Третий сезон «Профразвития» предоставит для молодых людей, желающих раскрыть свои сильные стороны и найти место в современном мире, уникальные сервисы профессионального развития. Это индивидуальные карьерные треки, включающие онлайн-курсы от ведущих экспертов, тестирования для определения профессиональных ориентиров, консультации с карьерными наставниками, а также поддержку на всех этапах прохождения стажировок и поиска первых рабочих мест. Более 175 партнерских организаций откроют свои двери для стажировок, чтобы молодежь получила реальный практический опыт.

«Профразвитие» уже зарекомендовал себя как площадка мощного старта для молодежи: более 100 тысяч студентов, выпускников и молодых специалистов попробовали свои силы на реальном рынке труда и воспользовались возможностями для роста. В новом сезоне проект меняет формат привычной конкурсной модели и переходит к формированию комплексной системы профессионального развития молодежи, где каждый может выбрать собственный карьерный маршрут. Это делает площадку еще более гибкой, современной и персонализированной. Расширилась география: в партнерстве с крупнейшими компаниями страны «Профразвитие» откроет стажировки по всей России, включая Донбасс и Новороссию. Приглашаем неравнодушную молодежь присоединиться к сообществу увлеченных единомышленников и строить свое будущее вместе с нами!» — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Жители Московской области активно участвуют в проекте «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с 2023 года: за два сезона к проекту присоединилось 2912 молодых людей, 45 из них вошли в число финалистов и победителей. В новом третьем сезоне в проекте смогут принять участие совершеннолетние студенты, выпускники вузов и профессиональных образовательных организаций, а также молодые специалисты региона.

Одной из важных возможностей для молодежи в 2025 году будет прохождение стажировок в крупнейших российских организациях и компаниях — участники смогут попасть на стажировки в Государственную думу, на производство «Норникель», в компании «Совкомбанк», Mriya Resort & SPA, Особую экономическую зону «Алабуга» и др. Открывается новая возможность для тех, кто мечтает связать карьеру с государственной службой: стартует стажерская программа Форумной дирекции Федерального агентства по делам молодежи, где можно получить опыт работы в сфере госуправления.

«В прошлом году с проектом «Профразвитие» и президентской платформой «Россия — страна возможностей» мы организовали стажировки на крупнейших молодежных событиях страны. Более тысячи студентов захотели сделать первые шаги в своей карьере на форумах «Ладога», «Утро», «Бирюса», «Экосистема. Заповедный край», «Берега». Ребята нашли свое дело, определили те направления, в которых смогут принести реальную пользу и себе, и обществу. Для Росмолодежи приоритетная задача — помочь ребятам реализовать свой потенциал, оказать разностороннюю поддержку в реализации инициатив в рамках национального» проекта «Молодежь и дети», — подчеркнул руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Еще одним нововведением сезона станет запуск на платформе «Профразвития» партнерских карьерных курсов. Участники прокачают коммуникативные и цифровые навыки, научатся работать в команде, разрабатывать проекты, освоят основы лидерства, критического мышления и тайм-менеджмента. Кроме того, курсы помогут лучше ориентироваться в карьерных треках, подготовиться к собеседованиям и построить персональную стратегию профессионального роста. Уже доступны для прохождения материалы от «Добро.рф», в ближайшее время к ним присоединятся образовательные программы от Российского общества «Знание» и VK Education.

Особое внимание в 2025 году будет уделено очным мероприятиям. Проект продолжит яркий формат живого общения с талантливой молодежью в рамках Дней Профразвития. В новом сезоне три региона России соберут на своих площадках тысячи амбициозных молодых людей, первым из них уже в апреле станет Удмуртская Республика. Студенты смогут лично встретиться с крупнейшими работодателями, принять участие в открытых дискуссиях и мастер-классах, получить практические советы по построению карьеры.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне можно на сайте профразвивайся.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.