Стартует III архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья»

В Центральном доме архитектора по адресу: г. Москва, Гранатный переулок 7с1 12 декабря 2025 года пройдет III Архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья», организованный комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке союза архитекторов России и ассоциации проектировщиков Московской области. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках фестиваля состоится торжественная церемония награждения победителей архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья», на который подали заявки более 100 участников.

Конкурс лучших проектов в Московской области проводится ежегодно, в этом году в нем появились два раздела: «Проект» и «Реализация», а также новая номинация для объектов реставрации и реконструкции. Жюри, в состав которого вошли ведущие российские архитекторы, представители органов власти и экспертного сообщества, оценивало не только эстетику, но и гармоничность интеграции объектов в среду, инновационность и качество воплощения.

Дискуссионная часть фестиваля в 2025 году будет посвящена развитию промышленной архитектуры региона. Центральной темой станет Light Industrial — современный формат, трансформирующий подход к проектированию и использованию промышленных объектов. В рамках круглого стола эксперты отрасли, представители власти и бизнеса обсудят, как синтез науки, дизайна и новых технологий может создать новую культуру производственных пространств и комфортную городскую среду.

В дискуссии планируется участие:

Александры Кузьминой — главного архитектора Московской области, Юлии Бариновой — заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, Станислава Кулиша — руководителя архитектурного бюро «Лабва Про», Юрия Виссарионова — руководителя архитектурной мастерской ПТАМ Виссарионова, Александра Манунина — управляющего партнера Parametr, Артема Петрухина — партнера холдинга «Строительный альянс», Павла Несмачного — генерального директора компании «АР-БИ-ЭН-ЭЙ».

Модератор: Илья Машков — председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области, советник РААСН.

Регистрация для участников: https://eevents.ru/iii-arhitekturnyy-festival-luchshiy-proekt-podmoskovya.

Дата и время: 12 декабря 2025 года, начало в 13:00 (регистрация с 12:30).

Место проведения: Москва, Центральный дом архитектора (Гранатный пер., 7).

Организатор: Мособлархитектура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.