Стартует флешмоб ко Дню России «Песни о родной стране»

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» с 12 по 30 июня пройдет Всероссийский флешмоб «Песни о родной стране». Акция направлена на патриотическое воспитание молодежи, сообщили организаторы флешмоба.

Поучаствовать в песенном флешмобе, который посвящен одному из главных праздников России — символу национального единения, смогут школьники со всей страны.

Для участия нужно записать ролик с исполнением песни о России и опубликовать выступление в личном кабинете портала «Культурадляшкольников.РФ», также необходимо представить ссылку на Яндекс.диск.

Песенный флешмоб призван объединить российскую молодежь, а также дать ей возможность заявить о себе и своем отношении к родине. Массовые работы с большим количеством участников приветствуются.

По итогам акции жюри выберут 50 победителей, чьи работу опубликуют на портале Культурадляшкольников.РФ.

Межведомственный культурно-образовательный проект «Культура для школьников» создан для предоставления молодому поколению стимула к познанию уникальной и многогранной культуры России, а также помощи талантливым ребятам найти призвание. Организаторами проекта являются Минкультуры России и Минпросвещения России, Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российский фонд культуры.