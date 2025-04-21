Стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» доступно на платформе Госуслуг. Оно продлится с 21 апреля по 12 июня, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Проголосовать за выбранную территорию можно в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе» или с помощью волонтеров в общественных местах — в МФЦ, торговых центрах, парках, на детских и спортплощадках они рассказывают людям, какие есть проекты благоустройства и как за них проголосовать.

«Тема формирования комфортной городской среды всегда была в центре внимания „Единой России“, партийный проект „Городская среда“ в 2017 году стал основной для одноименной федеральной программы — „Формирование комфортной городской среды“, по которой уже проведена масштабная работа», — отмечал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

По его словам, «Единая Россия» участвует во всех этапах процесса: от сбора предложений и обеспечения финансирования — до контроля качества работ и финального ввода объектов в эксплуатацию.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в этом году в Московской области представлено для голосования 289 объектов из 54 округов.

«Президент неоднократно подчеркивал: наши города и поселки должны развиваться, сохраняя при этом свою уникальность и исторический облик. Лучшие эксперты здесь — это сами жители, ведь именно они знают, что нужно изменить в их родных местах. Именно поэтому право выбора, что благоустроить и в каком виде, остается за ними», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что в минувшем году в голосовании приняло участие порядка 850 тысяч жителей Московской области.

«В этом году также ждем от людей активности. По итогам голосования, „Единая Россия“ возьмет на себя контроль за реализацией проектов-победителей. Депутатский корпус, совместно с активными жителями будет сопровождать каждый этап, чтобы не были нарушены ни сроки, ни качество работ», — добавил секретарь регионального отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.