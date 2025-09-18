Стартовало обучение стратегическим коммуникациям от «Мастерской новых медиа»

Продюсеры, сценаристы и управленцы из Молдовы, Южной Осетии, Швейцарии и Испании впервые пройдут обучение на российской программе для опытных медиатехнологов «Мастерская новых медиа», передает пресс-служба организаторов.

Всего стратегическим коммуникациям будут обучаться 80 специалистов из-за рубежа и со всей России. Среди слушателей также есть участники СВО, занимающиеся созданием медиапроектов.

В программе — обучение тому, как устроены современные стратегические коммуникации, какие инструменты используются в информационной войне, как управлять эмоциями в контенте, какие принципы работают в социальном проектировании для медиа, зачем нужна нарративная политика. Мастерами программы стали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор Института развития интернет Алексей Гореславский и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«Крайне важно сегодня создавать продукты, которые позволяют в широкие аудитории транслировать наши традиционные ценности, верные ориентиры. Могу обозначить, что это и есть цель работы нашей мастерской — поразмышлять, попробовать и понять, как внедрить ценности и смыслы в контент, так чтобы они работали. Ограничений по форматам нет, это могут быть фильмы, ролики, другие проекты», — подчеркнул Сергей Новиков.

Самое большое число участников — из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. Среди них — генеральный продюсер кинокомпании «Триггер» Вячеслав Попов, креативный директор и со-основатель коммуникационного агентства MIGEL AGENCY Дарья Мигель, руководитель ассоциации «Всестороннее развитие сотрудничества между Россией и Испанией» Виктория Самойлова и другие.

«Мастерская новых медиа — это своего рода катализатор. Мы стараемся создать такую среду, в которой лучшие качества и идеи участников программы будут усилены, в которой могут быть сформированы новые творческие команды. И здорово, что эти команды будут отражать интересы многополярного мира, ведь среди участников есть представители не только 19 регионов России, но также и других стран», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Участники «Мастерской новых медиа» вместе с экспертами займутся развитием креативного подхода к контенту и созданием образов будущего в медиасреде. Среди спикеров первого модуля обучения — председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, кандидат психологических наук, доктор политических наук, проректор РАНХиГС Андрей Полосин, писатель, драматург Александр Цыпкин, медиаменеджер Георгий Лобушкин и другие.