Стартовали программы повышения квалификации и переподготовки для мам в декрете

В министерстве социального развития Московской области сообщили, что возможность пройти курсы повышения квалификации или освоить новую специальность предоставляет центр занятости населения Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Более 20 жительниц Подмосковья, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, уже записались на обучение.

На выбор предлагается 21 востребованная профессия. По пяти из них: специалист по охране труда, флорист, косметолог, специалист по гос. закупкам и делопроизводитель обучение стартовало на этой неделе. Набор по остальным специальностям продолжается.

Обучение проходит в удобном онлайн-формате. Лекции и семинары проводят преподаватели вузов и образовательных организаций России.

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца в зависимости от выбранной программы: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; удостоверение о повышении квалификации; диплом о профессиональной переподготовке.

Узнать о программах обучения можно в социальных сетях Центра занятости населения Московской области — в Telegram и во «ВКонтакте».

Уточнить подробности и записаться на обучение можно, написав на электронную почту ЦЗН msrcznmo_uchi@mosreg.ru или позвонив по номеру телефона 8 (4967) 63-04-13, доб. #721, #730, #735.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.