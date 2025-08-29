Стартовала запись на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»

Подмосковные школьники 8-11 классов, а также студенты колледжей и техников, обучающихся ИТ-специальностям, могут подать заявку на бесплатные курсы «Код будущего». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Учащихся ждут 42 курса длительностью от 144 часов от 16 ведущих вузов и ИТ-компаний. Обучение проводится очно и онлайн по трем направлениям: «Программирование», «Робототехника», «Искусственный интеллект».

В каждом направлении есть разные уровни подготовки. После подачи заявки нужно будет сдать тест, чтобы подтвердить уровень знаний. Если ребенок уже окончил один из курсов «Код будущего» и «Код будущего. Искусственный интеллект» в предыдущие годы, то подать заявку можно только на программирование профессионального уровня.

Для записи на обучение нужно выбрать понравившийся курс и подать заявление на едином портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.