Стартовала Всероссийская просветительская акция «Знание.Наука»

В России стартовала масштабная просветительская акция «Знание.Наука», которая продлится с 4 по 15 февраля и охватит 89 субъектов страны. Ее главная цель — популяризация выдающихся отечественных научных открытий и знакомство широкой аудитории с именами российских ученых, внесших значительный вклад в мировую науку, сообщает Российское общество знание .

В рамках акции запланированы разнообразные мероприятия: научные баттлы, викторины, встречи с учеными и их молодыми коллегами, а также другие интерактивные форматы. События будут проходить на различных площадках: в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, научных центрах и технопарках. Выступать в роли лекторов приглашены ученые, аспиранты, преподаватели, кандидаты и доктора наук, популяризаторы науки, советники по воспитательной работе и педагоги.

Для слушателей Общество «Знание» подготовило специальную викторину, приуроченную ко Дню российской науки, доступную по адресу: https://znanierussia.ru/lectlib/lectures/den-rossijskoj-nauki. Кроме того, доступен набор из 25 готовых лекций по разным тематикам: https://znanierussia.ru/lectlib/lectures?page=1&themes=nauka-i-tehnologii.

Все лекторы, сдавшие отчет о проведенных мероприятиях до 16 февраля 2026 года, получат сертификаты участников акции.