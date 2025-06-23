Стартовала регистрация на Всероссийскую премию для молодых медиаталантов

Стартовал прием заявок на всероссийскую молодежную премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ», которая предназначена для молодых авторов из разных регионов страны. Эта инициатива создана с целью поддержки и поощрения молодых специалистов в области медиа, а также укрепления национального медиасообщества. В этом году премия «ШУМ» присуждается в 12 номинациях, среди них можно выделить такие как «Родной край», где оцениваются медиапроекты о внутреннем туризме и развитии сельских территорий, «Достояние России» — для материалов, посвященных вопросам сельского хозяйства, промышленности и другим важным отраслям экономики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Принять участие могут учащиеся и молодые профессионалы в возрасте от 14 до 35 лет, которые занимаются созданием медиапроектов, таких как статьи и блоги, посты в социальных сетях, видеоролики, подкасты, документальные фильмы и другие формы медиа. Главное условие — опубликованный материал должен находиться в свободном доступе в период с 1 июня 2024 года по 1 июня 2025 года.

Заявки можно подать до 17 августа на официальном сайте премии premiyashum.ru. Победители в каждой номинации получат денежные награды. Финальная церемония и награждение состоятся 25 октября в национальном центре «Россия».

Экспертный совет премии сформирован из известных журналистов, руководителей медиа и коммуникационных агентств, представителей пресс-служб, преподавателей профильных вузов, что гарантирует высокий уровень оценки работ.

Эта премия станет важной площадкой для молодых специалистов, позволяя им проявить свои таланты, а также получать признание и поддержку на государственном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.