Стартовала регистрация на чемпионат по программированию Yandex Cup

«Яндекс» открыл регистрацию на восьмой чемпионат по программированию Yandex Cup . В этом году будет два международных трека: к традиционным алгоритмам добавится трек, посвященный машинному обучению. Важным нововведением станет возможность для программистов-юниоров испытать свои навыки в ML-направлении. Общий призовой фонд турнира составит 12 млн рублей. Финал пройдет в Стамбуле и соберет 180 лучших специалистов.

Фото - © Yandex Cup

Направления

Участникам предложат посоревноваться в шести различных направлениях: аналитика, фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, машинное обучение и «Алгоритм», ориентированный на спортивное программирование. Задачи ML-трека и «Алгоритма» будут доступны как на русском, так и на английском языках.

Турнир будет разделен на три стрима: один для юниоров в возрасте от 14 до 18 лет из России, второй для взрослых программистов и третий для сотрудников «Яндекса», которые будут бороться за звание чемпиона компании.

Этапы конкурса и финал

Yandex Cup 2025 пройдет в несколько этапов. С 20 по 29 октября запланирован пробный тур, который позволит участникам ознакомиться с платформой чемпионата и форматом задач прошлых лет. 2 ноября состоится квалификационный раунд, по итогам которого лучшие участники в каждом направлении пройдут в финал. Отборочный тур по машинному обучению будет проходить с 15 октября по 5 ноября.

Финал Yandex Cup 2025 и церемония награждения победителей пройдут с 5 по 7 декабря в Стамбуле. «Яндекс» организует прямую трансляцию мероприятия. В финал пройдут 100 участников основного трека, 30 юниоров и 50 сотрудников «Яндекса». Призовой фонд будет распределен между призерами основного трека и юниорами.

«С 2011 года Yandex Cup объединял программистов в разных странах — от „Яндекс.Алгоритма“ с финалом в Берлине до соревнований в Центральной Азии. В этом году мы не только расширяем географию, проводя финал в Стамбуле, но и отвечаем на главный тренд индустрии. Машинное обучение — технология, которая меняет мир и лежит в основе наших продуктов, включая Поиск, автономный транспорт и Алису. Поэтому запуск международного ML-трека — это логичный этап развития Yandex Cup и возможность собрать на одной площадке лучших ML-инженеров со всего мира, включая российских школьников, которые уже выигрывали мировые чемпионаты и уверенно решают задачи взрослого уровня», — отметила руководитель направления по работе с молодежью в «Яндексе» Марина Максимова.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте турнира. Лучшие разработчики в каждом направлении получат возможность пройти собеседование в «Яндекс» по упрощенной схеме.

«Яндекс» организует чемпионаты по программированию с 2011 года. В 2024 году на участие в Yandex Cup было подано свыше 20 тысяч заявок из 90 стран мира. Финал состоялся в Ташкенте и собрал 200 участников из 18 стран.