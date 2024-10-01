Стартовала ежегодная акция Росприроднадзора «Экоелка»

В разгар V сезона Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной акции «Экоелка». Ее участники дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из использованного пластика. Лучшие декорации украсят главную экоелку страны. Об этом сообщает пресс-служба международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Творческие работы принимаются с 1 октября по 1 декабря 2024 года.

В прошлом году всероссийская акция собрала свыше 5 тыс. новогодних экологичных игрушек со всей страны. Авторы создавали украшения из ненужных вещей, мусора, старых компакт-дисков, пластиковых бутылок, полиэтилена, одноразовой посуды, сломанных пуговиц и показали, что вторичное использование не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость.

Принять участие в акции «Экоелка» может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать его на экопочту премии по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 29, стр. 1, с пометкой «Экоелка», до востребования. В посылку, помимо экоигрушки, нужно вложить лист, на котором написать печатными буквами фамилию и имя автора, город, контактный телефон и/или адрес электронной почты участника.

«В прошлом году мы получили невероятный отклик со всей России на акцию «Экоелка». Нас буквально завалили игрушками. Это были потрясающие поделки, созданные с фантазией и душевной теплотой. Я надеюсь, на этот раз мы увидим новые идеи и задумки, как превратить вредоносный пластик во что-то волшебное. Пусть это станет доброй традицией в преддверии праздников — собраться с детьми, с родителями, пофантазировать и вместе сотворить чудо, превратив ненужные вещи в экологичные игрушки, которые еще долго будут радовать всю семью», — сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Самые достойные творческие работы, отметила руководитель природоохранной службы, украсят главную экоелку страны. Ее по традиции откроют в декабре в Московском зоопарке. Для авторов украшений будет бесплатный вход на территорию зоопарка. И, конечно, ребята получат призы и подарки. Оцениваться будет идея, внешний вид и сложность изделия. Но, главное, что горы пластика не отправятся на полигон, а дети и взрослые весело и с пользой проведут время вместе, создадут оригинальные украшения своими руками. Творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение, подчеркнула Светлана Радионова. А работа над созданием украшений в игровой форме доносит подрастающему поколению важный посыл о бережном отношении к природе, учит заботиться об экологии.

При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию и город автора. Лучше использовать стандартные размеры. И позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву.

Премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором. Ее главной миссией является выявление и вовлечение молодежи и взрослых в экологическую повестку и их поощрение за активность. Всего на Премию с 2021 года поступило свыше 210 тыс. заявок от участников из 78 стран, включая все 89 регионов РФ. Все участники получают грамоты, а победители и призеры — помимо гаджетов и путевок на Черное море, преимущества при поступлении более чем в 115 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, СКФУ и другие. Заявки на пятый сезон Премии принимаются с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года на сайте.