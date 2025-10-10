Стартовал второй поток проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья»

В пятницу в Московской области прошло торжественное открытие второго потока проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Мероприятие собрало талантливых и амбициозных представителей образовательной сферы региона, включая как участников нового потока, так и выпускников первого потока, которые успешно применяют полученные знания на практике. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

В церемонии открытия приняли участие представители министерства образования Московской области, а также ведущие эксперты в сфере педагогики и наставники.

«„Капитаны образования“ — это не просто программа обучения, а стартовая площадка для карьерного роста. Это реальный шанс повлиять на качество образования в регионе. Мы создаем сообщество лидеров, готовых меняться и вести за собой других», — отметили организаторы проекта.

Старт второго потока является важным шагом в формировании управленческого резерва для школ региона. 30 сентября состоялось заседание экспертной комиссии, на котором были оценены видео визитки кандидатов. В результате отбора 55 претендентов получили возможность участвовать в проекте.

Педагогов ожидает программа «Управление школой: от теории к лидерству», которая включает управленческие стажировки в ведущих школах региона под руководством опытных директоров, а также мастер-классы, тренинги и деловые игры. Каждый участник будет сопровождаться наставником на протяжении всего обучения, что обеспечит всестороннюю подготовку и развитие управленческих компетенций.

Кроме того, капитаны разработают проекты, направленные на совершенствование образовательного процесса, внедрение инноваций и мотивацию учеников. Финал проекта запланирован на май 2026 года.

По завершении основного этапа программы поддержка участников не прекратится: они сохранят доступ к профессиональным сообществам и смогут участвовать в конференциях, обмениваясь опытом и знаниями с коллегами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.