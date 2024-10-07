Стартовал Всероссийский конкурс детского рисунка «Супергерои чистоты и здоровья»

В понедельник стартовал конкурс детского рисунка, организованный проектом Роспотребнадзора «Санпросвет» — «Супергерои чистоты и здоровья». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кто защитит нас от микробов? Конечно, супергерои! Мы предлагаем детям изобразить персонажа (одного или нескольких), стоящего на страже здоровья людей и борющегося с загрязнениями и вредными микроорганизмами. Принять участие в конкурсе «Супергерои чистоты и здоровья» могут ребята в возрасте от 6 до 16 лет, проживающие или зарегистрированные в России.

На конкурс принимаются работы в следующих номинациях:

1. «Супергерои чистоты и здоровья — классический рисунок»: принимаются рисунки, выполненные красками, цветными и простыми карандашами, фломастерами, мелками, маркерами, пастелью и т. д. Рисунки участников будут отбираться в соответствии со следующими возрастными группами: 6–8 лет; 9–12 лет; 13–16 лет. В каждой группе предусмотрены I, II и III место (всего 9 победителей).

2. «Супергерои чистоты и здоровья — цифровой рисунок»: принимаются рисунки, созданные с помощью различных цифровых инструментов — графических планшетов, компьютерных графических программ для рисования, а также нейросетевых (ИИ) технологий генерации изображений. В номинации предусмотрены I, II и III место (всего 3 победителя).

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться в системе конкурсы.рф и заполнить форму заявки (за детей до 14 лет ее заполняет родитель). Это можно будет сделать с 7 по 27 октября. Подробные условия также будут доступны на сайте санщит.рус и на странице конкурса.

Отбор победителей пройдет в два этапа: с 7 октября по 3 ноября состоится народное голосование, затем лучшие рисунки оценит жюри — в него войдут специалисты Роспотребнадзора, ответственные за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Подведение итогов и объявление победителей пройдет 18 ноября. Финалисты получат дипломы и памятные призы. Всем участникам пожелали удачи.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться на горячую линию: 8 (800) 555-49-43.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.