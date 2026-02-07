Стартовал Всероссийский диктант «Наука большой страны»

Всероссийский научно-просветительский диктант «Наука большой страны», посвященый Дню российской науки и Году единства народов России, стартовал. Центральной площадкой диктанта стал музей «Атом» в Москве, сообщили на официальном портале проекта .

Как сообщили в ТАСС со ссылкой на оргкомитет диктанта, в первые часы проведения мероприятия в нем успели поучаствовать свыше 72 тыс. учащихся школ и вузов из всех уголков России.

Более 72 тысяч участников со всей страны выполнили задания, ответив на 20 вопросов, каждый из которых предлагал четыре варианта ответа. Вопросы были посвящены наиболее важным научным открытиям и достижениям России. Разработкой заданий занимались специалисты Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.

Для очного участия площадки открылись в 40 регионах Российской Федерации: их организовали на базе 200 школ, колледжей, техникумов и университетов, а также в публичных пространствах. Текст диктанта зачитали представители общественности и государственные деятели, молодые исследователи, лауреаты президентских премий, а также популяризаторы науки.

К собравшимся с приветственным словом обратился вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. Заместитель председателя правительства отметил, что данная акция превратилась в хорошую традицию в рамках Десятилетия науки и технологий, которое было объявлено президентом Владимиром Путиным.

Очные площадки были представлены во всех федеральных округах, включая Луганскую Народную Республику и Херсонскую область. По результатам диктанта определили сотню лучших: по десять человек от каждого федерального округа и двадцать участников из новых регионов, которые дали наибольшее количество верных ответов за самое короткое время. Победителям вручили персональные сертификаты, а также они получили шанс стать гостями VI Конгресса молодых ученых при условии успешного выполнения творческого задания, приуроченного к 65-летию легендарного полета в космос Юрия Гагарина.

В числе участников мероприятия были заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, генеральный директор Кольского научного центра РАН, академик РАН Сергей Кривовичев, заслуженный профессор «Сколтеха», член Academia Europaea, профессор РАН Артем Оганов и президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.