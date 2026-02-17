С первых чисел февраля 2026 года стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ» — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций, студенческих групп и общественных объединений, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей, сообщает пресс-служба организаторов.

«Когда СВО идет практически 4 года, кажется, что все уже сделано, все уже было. Но на самом деле есть сложные ситуации. Есть темы, которые еще не до конца раскрыты. И этим надо заниматься. Нам очень важно, чтобы те наши звездочки, которых мы увидим, чтобы про них знали все. Потому что волонтерство, социальное проектирование — это люди-архитекторы. И очень важно, чтобы они увидели в глазах других, что другим их работа нужна», — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

В результате отбора в очном обучении примут участие 50 сильнейших команд НКО и волонтерских групп регионального уровня. Команда будет состоять из руководителя проектной группы, медиаволонтера и волонтера по проектной деятельности.

Проект направлен на поиск, развитие и обучение проектных команд, работающих в сфере социальной, культурной и медийной поддержки участников СВО, а также на повышение профессиональных компетенций в управлении, проектной деятельности и медиасопровождении проектов.

«Этот проект в первую очередь закрывает задачу нашего Президента. Год народного единства — и мы все здесь объединяемся. И этот проект для людей и про людей. И, соответственно, чтобы в нем поучаствовать, регистрация абсолютно простая. Есть ссылка на все ресурсы наших партнеров, есть ссылка для регистрации в телеграм-канале проекта. По ней любой участник может перейти и зарегистрироваться. Самое главное — понимание. Нам важно не идеально заполненная заявка, а нам важно, чтобы команда понимала, для кого она делает этот проект, какую задачу она решает какие цели преследует», — уточнила руководитель проекта «Академия КСВО РФ» Анастасия Скорятина.

Регистрация команд осуществляется однократно через официальный сайт организатора проекта www.ксво.рф до 23 февраля 2026 года.

Обучение пройдет с 30 марта по 3 апреля. Место проведения: Академия «Меганом», г. Судак, Республика Крым.