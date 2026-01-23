Стартовал третий конкурс «Цифровой марафон»

Сбер объявил о старте «Цифрового марафона» — масштабного конкурса по развитию ИТ-навыков в партнерстве со «Школой 21» и «Нетологией». Регистрация продлится до 3 апреля.

Церемония открытия прошла в преддверии Дня российского студенчества в пространстве крупнейшего кампуса школы цифровых инженеров «Школы 21» в СберСити. В церемонии приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

В конкурсе могут принять участие все желающие старше 18 лет. Конкурс поможет участникам оценить и повысить свой уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования.

«Каждый год растет как количество, так и качество участников „Цифрового марафона“ — это важный показатель нашей миссии, которую мы, как крупный банк, видим в том, чтобы давать людям ориентиры и делиться компетенциями.

Ни один продукт не может быть эффективным, если его владелец не понимает, какую систему использовать для постановки задачи. Роль человека в этом процессе остается гигантской — он является главной движущей силой развития нейросетей, ведь их могут создавать только те, кто глубоко понимает, как они работают.

В этом году через «Цифровой марафон» пройдут тысячи человек. Вместе мы строим новый мир, где ничего нельзя построить без цифры. Возьмем пример СберСити — город, где мы сегодня находимся. Он был сначала спроектирован виртуально, а затем реализован. Полный BIM-цикл проектирования позволил достичь такой скорости и эффективности строительства, которая была бы невозможна иначе.

Благодарю Министерство цифрового развития за поддержку таких конкурсов. А всем участникам желаю сегодня вдохновения, сил и побед!» — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В этом году специально для «Цифрового марафона» Сбер создал виртуальное пространство. В нем участники смогут пройти квесты и образовательные задания (в том числе от амбассадоров конкурса — победителей прошлого года), узнать, как ГигаЧат может помочь в работе и учебе, а также выполнить задания от «Школы 21» и «Нетологии». В любое время можно заходить в виртуальное пространство, общаться друг с другом, проходить квесты и получать баллы в общий зачет конкурса.

Для участия в конкурсе можно выбрать одну из трех категорий — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт», — чтобы соревноваться с равными. В каждой по три призовых места. Категория «Новичок» подойдет тем, кто делает первые шаги в ИТ. Уровень «Исследователь» ждет участников с базовыми знаниями — например, студентов вузов и колледжей, а также выпускников профильных курсов. Уровень «Эксперт» создан для профи с опытом и сильными навыками программирования. На всех этапах конкурса участники всех категорий, кроме «Эксперт», могут использовать нейросеть ГигаЧат или другие нейросети.

«110 тыс. человек — это огромный масштаб. Радостно, что столько людей связывают свое будущее с цифровыми технологиями, навыками, профессиями. Мы поддерживаем инициативу по проведению „Цифрового марафона“ и, конечно, ждем в ИТ-индустрии всех, кто будет готов связать свою профессию с цифрой. Во многих регионах уже действует проект Сбера „Школа 21“, который вносит свой вклад в становление нашей отрасли. Надеемся, что „Цифровой марафон“ также сыграет значительную роль в подготовке кадров для ИТ», — пояснил м инистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Программа марафона включает четыре ключевых этапа — первые три пройдут онлайн, финал состоится очно.

До 10 апреля в рамках «Образовательного этапа» все зарегистрированные участники бесплатно пройдут курсы «Нетологии» по искусственному интеллекту, машинному обучению, кибербезопасности и алгоритмике. С 24 марта по 6 апреля состоится онлайн-тестирование цифровых навыков участников. Практический проектный этап продлится с 6 по 20 апреля. Участники создадут работающий код по заданию и разместят его в своем репозитории на платформе для разработчиков GitVerse. «Новички» соберут приложение по инструкции, «Исследователи» разработают кодовую базу, а «Эксперты» напишут код, который корректно интегрируется с готовым алгоритмическим модулем.

По сумме баллов за три этапа определят трех победителей уровня «Новичок», а также по 30 финалистов в категориях «Исследователь» и «Эксперт». Очный финал для них состоится не позднее 30 мая 2026 года.

Финалисты будут решать задачи с применением продвинутых навыков программирования и искусственного интеллекта. Победители категорий «Исследователь» и «Эксперт» определятся по сумме баллов за все четыре этапа.

Победитель, занявший 1-е место в категории «Эксперт», получит 1 млн рублей, в категории «Исследователь» — 500 тыс. рублей. Призеры уровня «Новичок» получат ценные призы от Сбера. Всех призеров в каждой категории также ожидают сертификаты на обучение в «Нетологии».

С каждым годом «Цифровой марафон» становится все более популярным. В прошлом году 65% участников выбрали категорию «Новичок», 25% — «Исследователь», 10% — «Эксперт». Среди них 49% женщин и 51% мужчин. Конкурс привлек студентов вузов и колледжей по всей стране, людей самых разных профессиональных сфер. Топ-3 профессий участников — это ИТ-специалисты (30%), работники финансовой отрасли (18%) и представители науки и образования (11%). Участники больше всего интересовались курсами по основам алгоритмики, машинного обучения и цифровой грамотности.