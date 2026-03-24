Стартовал шестой сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Начался шестой сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году премия приурочена к Году единства народов России и Международному году добровольцев, сообщил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это общественное признание на самом высоком уровне. Участие открывает новые возможности для лидеров социальных инициатив, которые сохраняют историческую память, помогают ветеранам, семьям участников СВО и людям в трудной жизненной ситуации, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в России и мире. Смысл Премии — выявить таких лидеров, поддержать их и дать возможности для роста и масштабирования практик. Финалисты входят в составы региональных общественных палат, советов при губернаторах по развитию добровольчества и качеству жизни, участвуют в образовательных программах и экспертных площадках, а еще формируют дружное и крепкое сообщество из тысяч неравнодушных людей, с достоинством причисляющих себя к движению #МЫВМЕСТЕ», — отметил Сергей Кириенко.

В национальную часть премии принимаются заявки от четырех категорий участников: личность (волонтеры и наставники), проекты и НКО, бизнес и территории (субъекты РФ, города, моногорода и муниципалитеты, развивающие добровольчество) и в 12 номинациях для проектов разных тематик («Герои нашего времени», «Устойчивое будущее», «Поколение добра», «Код милосердия», «Страна возможностей» и другие). В международной части номинации всего две — «Код милосердия» и «Устойчивое будущее». Подать заявки могут любые юридические и физические лица.

В рамках этого сезона премии введено несколько важных нововведений. Одно из них — специальная номинация «Сила единства», посвященная Году единства народов России. Эта номинация предназначена для проектов, способствующих сотрудничеству людей разных культур, сохранению традиций и укреплению общественного согласия. Кроме того, впервые при оценке заявок будет использоваться искусственный интеллект в качестве дополнительного инструмента для жюри, что повысит объективность анализа, не влияя при этом на окончательное решение.

Заявки на участие принимаются на сайте до 24 мая. Подать их могут волонтеры, наставники, команды социальных проектов из России и других стран, коммерческие и некоммерческие организации, а также регионы и города, развивающие добровольчество.

Церемония награждения победителей состоится в декабре 2026 года в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Московская область принимает участие в премии #МЫВМЕСТЕ с 2021 года. За все время от региона было подано более 4,5 тысяч заявок, из которых в финал прошли 33 проекта, а 14 стали призерами.

Премия реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.