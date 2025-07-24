Стартовал прием заявок на Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых»

18 июля начался прием заявок на Всероссийскуюпремию молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России» (далее — Премия). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Премия проводится с 2022 года, направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики и включает в себя Всероссийский конкурс профессионального мастерства (далее — Конкурс). За три года реализации премии участниками конкурса стали более 5 тыс. сотрудников отрасли.

Принять участие в конкурсе могут сотрудники сферы молодежной политики регионального и муниципального уровней, специалисты по корпоративной политике, отвечающие за развитие молодых сотрудников в организациях и исполнительных органах субъектов Российской Федерации, а также представители региональных и местных отделений Движения Первых (прием заявок осуществляется до 31 августа 2025 года).

Участие представителей региона в конкурсе позволит повысить уровень теоретических знаний и практических навыков кадрового состава, определить лучшие практики по выстраиванию работ с молодежью, а также вовлечь сотрудников в ключевые проекты Федерального агентства по делам молодежи.

Подробная информация и положение о Премии размещены на официальном сайте время-молодых.рф

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