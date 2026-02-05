Стартовал прием заявок на конкурс «Герои Великой Победы-2026»

Объявлен 12-й Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы». Мероприятие проводится в целях сохранения памяти о героизме советских солдат, мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также участников локальных войн и военных конфликтов, организаторы при поддержке Правительства Российской Федерации. Конкурс направлен на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, а также на сохранение военно-исторического наследия России, сообщили организаторы конкурса.

Председателем Оргкомитета конкурса является председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Валериевич Картаполов. Должность председателя попечительского Совета занимает заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений ГД РФ, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Анатольевич Шаманов. Сопредседатель Оргкомитета и Председатель Общественного Совета конкурса — статс-секретарь-заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Владимировна Алексеева.

В нынешних условиях вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи и поддержка военно-патриотического движения России приобретают не только социальное, но и важнейшее государственное значение.

В рамках конкурса принимаются работы на лучшее литературное произведение в номинациях: рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Более подробная информация о конкурсе представлена на сайте: http://героивеликойпобеды.рф и в группе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.