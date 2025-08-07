Стартовал прием заявок для участия в проекте «Премия Первых» Подмосковья

Стартовал прием заявок для участия в региональном проекте «Премия Первых» Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Московской области.

Проект направлен на выявление и поддержку выдающихся участников «Движения первых» региона, создание условий для общественного признания детских и молодежных социально значимых инициатив, популяризации деятельности «Движения первых» на территории Московской области.

Сроки реализации проекта — с 1 апреля по 10 декабря 2025 г.

Сроки загрузки задания (портфолио) I и II этапа проекта на сайте будьвдвижении.рф — с 1 июля по 30 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил юношей и девушек Подмосковья за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — сказал Воробьев.