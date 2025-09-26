Стартовал поток единственного в стране обучения для руководителей медиа

Обучение проводит федеральная образовательная программа для медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа».

Это второй поток программы, в котором участвуют руководители медиахолдингов, главные редакторы, владельцы или топ-менеджеры СМИ и корпораций, федеральные эксперты в медиасфере. Участников ждет знакомство с практическими подходами к различным типам мышления, обучение практикам менеджмента и навыкам управления, нейропрактикум, а также личное общение с лидерами индустрии.

Среди экспертов первого модуля — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич, генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова, директор по маркетингу, издатель РБК Андрей Сикорский и другие.

«Мы разговариваем с участниками программы как с потенциальными партнерами, говоримо том, куда мы движемся. И если руководители медиа, представленные на обучении, с какими-то пунктами нашего движения согласны, их команды могут к этому движению присоединиться. А могут предложить свои идеи. Но также важно и нам в этом диалоге понимать, куда движутся медиа», — подчеркнул Алексей Жарич.

Среди участников — исполнительный директор и главный редактор «Общественной службы новостей» Сергей Касаткин, диджитал-директор News Media Holding Кирилл Кулигин, генеральный директор холдинга «ФорМедиа» Максим Пасютин и другие. Впервые в программе участвуют руководители не только российских медиа, но также представители СМИ Беларуси и Абхазии.

«Для того, чтобы вместе искать ответы на вопросы управления командой, финансового развития редакции, продвигаемых нарративов и других профессиональных вызовов, появился поток для ТОПов индустрии. Это обучение необходимо в том числе для того, чтобы индустрия медиа в России развивалась с пользой для страны, для людей. Развитие должно происходить в первую очередь через людей, которые в медиа работают. И чем сильнее каждый человек, чем сильнее команда, тем сильнее страна», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

После пяти модулей обучения у участников программы будет возможность войти в закрытый Клуб руководителей медиа, созданный участниками первого потока «Высшей школы новых медиа». Клуб руководителей медиа работает над решением вызовов, стоящих перед медиаиндустрией. Так, на площадке ИТ-комитета Госдумы они запустили обсуждение проблемы юридических схем в медиа, связанных с массовыми исками за использование изображений без доказательств авторства. За решение проблемы «юридического экстремизма» взялся председатель ИТ-комитета Сергей Боярский.