Стартовал пилотный проект для трудоустройства людей с нарушением слуха

При поддержке Всероссийского общества глухих и инклюзивного проекта Everland торговая сеть «Пятерочка» инициировала в девяти регионах пилотную программу по занятости людей с инвалидностью по слуху. Ключевыми задачами проекта являются обеспечение равных прав в трудоустройстве и развитие инклюзивной культуры внутри компании в сфере ретейла, сообщила пресс-служба торговой сети.

Работа в этой области стартовала еще осенью 2023 года с акции, позволившей соискателям с нарушениями слуха познакомиться с профессией в розничной торговле. Итоги продемонстрировали способность кандидатов адаптироваться к работе в торговых точках. Для дальнейшего развития инициативы в 2024 году была сформирована рабочая группа, куда вошли специалисты по персоналу, ESG-направления и эксперты Everland. Важной вехой стало заключение соглашения о партнерстве с Всероссийским обществом глухих (ВОГ).

Пилотная программа начнется в сентябре в девяти субъектах Центрального федерального округа: Москве, Подмосковье, а также Тульской, Калужской, Рязанской, Брянской, Смоленской, Владимирской и Тверской областях. После этапа апробации ее планируется распространить на все регионы присутствия сети.

Для формирования комфортных и доступных условий труда для слабослышащих сотрудников компания модифицировала внутренние процессы. Для этой категории работников введена специальная вакансия — «Продавец продовольственных товаров», в задачи которого входит выкладка товаров, работа с ценниками, проверка сроков реализации и другие операционные функции, исключающие работу на кассе. При наличии желания и необходимой подготовки сотрудник сможет претендовать на должность «Продавец-кассир» с более широким спектром ответственности.

«Для людей с нарушением слуха трудоустройство — это не просто возможность заработать, а важный шаг к независимости, социальной интеграции и раскрытию потенциала. Глухие и слабослышащие сотрудники могут работать не менее эффективно, чем их коллеги без ограничений по здоровью: их отличает внимательность, ответственность, высокий уровень грамотности и желание расти. Отрадно, что благодаря проекту открываются новые рабочие места, адаптированные под наши потребности», — отметил начальник отдела науки, образования и трудоустройства Всероссийского общества глухих (ВОГ) Дмитрий Алексеевских.

Особый акцент сделан на обучении и интеграции нового персонала. Ретейлер подготовил специальный видеоконтент для упрощенного и эффективного освоения необходимых материалов. Также запланированы профориентационные экскурсии, где кандидаты смогут познакомиться с будущими обязанностями и испытать себя в комфортной обстановке. Такие ознакомительные визиты будут проходить с привлечением переводчиков русского жестового языка или действующих сотрудников торговой сети с нарушениями слуха, что даст соискателям возможность задать вопросы и получить подробные консультации.

Кроме того, всех слабослышащих сотрудников обеспечат специальными элементами формы — жилетом и значком, призванными облегчить взаимодействие внутри торговой точки.

«Мы стремимся последовательно развивать инклюзивную повестку и создавать среду, в которой каждый сотрудник может реализовать свой потенциал и чувствовать себя частью команды. Трудоустройство людей с нарушением слуха — стратегический важный шаг к формированию более открытого и разнообразного общества. Мы уверены, что благодаря системному подходу и поддержке наших партнеров этот проект станет примером для всего рынка и внесет значительный вклад в развитие инклюзии в России», — рассказала директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятерочка» Ольга Жирнова.

Еще одним значимым компонентом программы стало обучение управляющих магазинов и HR-специалистов. Для них разработаны курсы, посвященные вопросам подбора, адаптации и поддержки сотрудников с инвалидностью по слуху, нацеленные на выстраивание продуктивной командной работы.

«Торговая сеть выбрала системный подход разворачивания проекта, в него включены действующие сотрудники с инвалидностью по слуху, которые презентуют свою работу, а также руководители магазинов, в которых уже созданы инклюзивные команды. Подготовлен образовательный контент, введены инструменты знакомства с профессией, учтены особенности в части выстраивания коммуникации как внутри коллектива, так и с населением — покупателями торговой сети», — подчеркнула сооснователь инклюзивного проекта Everland Елена Мартынова.

Она добавила, что сегодня магазины рядом с домом могут стать очень хорошей нишей для интеграции людей с инвалидностью в профессию, поэтому особенно важно, когда бизнес включен и создает эти реальные возможности.