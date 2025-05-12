Начался отборочный тур Московского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2025». Соревнования пройдут на 14 площадках в России. В этом году заявки на участие подали более 1,6 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте мэра столицы.

Руководитель Московского регионального центра развития движения «Абилимпикс», директор учебного центра «Профессионал» Елена Крутицкая отметила, что для участников создали уникальную среду, в которой они смогут развиваться в выбранной сфере, заниматься творчеством и дружить. Благодаря соревнованиям в прошлом году на работу успешно устроились более 650 человек.

«Чемпионат поддерживают более 200 крупных работодателей. На „Абилимпиксе“ они находят таланты, умы, трудолюбивые руки, участвуют в формировании заданий и сами предлагают новые направления конкурса. Так, в этом году появилась компетенция „Специалист по типовым решениям 1С“», — рассказала Крутицкая.

В соревнованиях участвуют школьники старше 14 лет, студенты и специалисты. Они покажут свои умения в 65 профессиональных компетенциях. При этом ежегодно программа расширяется. В этом году среди новинок: «Лазерные технологии», «Администрирование Astra Linux», «Специалист по типовым решениям 1С», «Блокчейн-технологии». Каждая из площадок оснащена специальным оборудованием.

Задания разрабатывали и представители бизнеса. Участников оценят более 300 работодателей и экспертов, им также предложат места для стажировки и работы. В каждой компетенции выберут пять лучших конкурсантов, которые перейдут в следующий этап.

Москва поддерживает «Абилимпикс» уже 10 лет. За это время в проекте приняли участие более чем 8,5 тыс. горожан с инвалидностью. При этом каждый год москвичи становятся лучшей командой в общемедальном зачете первенства.