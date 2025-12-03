Стартовал отбор на бесплатное обучение в сфере медиа в 2026 году

На платформе мастерскаяновыхмедиа.рф стартовал прием заявок на программу повышения квалификации для опытных специалистов по направлениям «Медиакоммуникации», «Стратегические коммуникации» и «Мастерская управления событиями», передает пресс-служба компании.

Принять участие могут организаторы международных событий как из России, так и русскоговорящие специалисты из других стран: event-менеджеры, режиссеры мероприятий, специалисты в сфере молодежной и культурной политики, представители НКО. Первые этапы отбора можно пройти до 7 декабря.

Направление «Медиакоммуникации» — для тех, кто работает с контентом. Подать заявку могут авторы или администраторы пабликов и каналов, блогеры, журналисты, аналитики, медиаменеджеры и SMM-специалисты. Направление «Стратегические коммуникации» — для тех, кто создает медиапроекты и инфокампании системного воздействия.

Первые этапы отбора необходимо пройти до 13 января.

«Мы видим, что востребованность обучения с каждым годом не уменьшается, — конкурс при отборе на прошлые потоки составил 53 человека на место. Конечно, это результат и качественного образовательного процесса, и карьерных изменений, которые происходят с нашими выпускниками после обучения. Например, только за прошедший месяц произошло несколько продвижений: выпускники Мастерской новых медиа Виктория Лукашова и Александр Руденко назначены вице-губернаторами в двух регионах — Курской области и Краснодарском крае», — сказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

Участники смогут лично поработать с лидерами индустрии и международным сообществом экспертов. В программу заложен принцип авторских мастерских. Среди Мастеров и экспертов программы — начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, писатель Александр Цыпкин, медиатехнолог Кристина Потупчик, журналист Владимир Соловьев и др.

Участники обучения смогут вывести свои проекты на новый уровень. Они погрузятся в темы привлечения ресурсов для реализации инициатив, востребованных тематических линий в контенте, усиления проектов с помощью эффективных инструментов. Большая часть программы будет посвящена внедрению новых технологий в медиапроекты — участники изучат, как внедрять нейросети и искусственный интеллект в работу редакций и творческих команд. Они также смогут получить практический опыт, реальные кейсы от крупных заказчиков, разработать проекты в командах и защитить их перед экспертами.

После прохождения программы участники войдут в крупнейшее сообщество медиаспециалистов России, а также смогут получить дополнительные карьерные возможности, профессиональный рост и поддержку своих проектов. Так, выпускники Мастерской новых медиа получают дополнительные 0,5 баллов в конкурсах Института развития интернета.