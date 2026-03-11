Стартовал мультимедийный проект «ЗАГРУЗКА» о науке и технологиях

На площадке Конгресс-центра ЦМТ состоялась презентация нового масштабного медиапроекта — подкаста «ЗАГРУЗКА», созданного «Русской Медиагруппой», Фондом «Росконгресс» и радиостанцией MAXIMUM. Эта инициатива, приуроченная к Форучу будущих технологий, стала первым крупным проектом в медиапространстве, посвященным национальному проекту «Биоэкономика», сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

«ЗАГРУЗКА» представляет собой уникальное футуристическое пространство, созданное для захватывающего и познавательного диалога о цифровых трансформациях и передовых научных разработках. Визуализация влияния высоких технологий на повседневную жизнь делает науку в этом проекте по-настоящему наглядной и увлекательной, позволяя будущему оживать прямо на глазах у зрителя.

Ведущими подкаста выступили харизматичный Чак и энергичный Дмитрий Шуманский — звезды эфира радио MAXIMUM. В компании гостей студии они обсуждают нейротехнологии, искусственный интеллект, биологические серверы и прочие инновации, мастерски превращая обсуждение сложных научных тем в живой и интересный разговор.

Темой первого выпуска подкаста стала биоэкономика — одно из важнейших направлений технологического прогресса как в России, так и в мире. Гостем программы стал Максим Патрушев, возглавляющий Курчатовский геномный центр НИЦ «Курчатовский институт». Вместе с ведущими они обсудили контуры новой экономической модели, в которой биотехнологии и живые системы ложатся в основу энергетики, сельского хозяйства, медицины и промышленности.

Слушатели выпуска узнали о том, что представляет собой биоэкономика на практике, какие отрасли уже сегодня трансформируются под ее воздействием и как именно реализуется национальный проект «Биоэкономика». Ведущие и эксперт наглядно продемонстрировали, как биотехнологии — от персонализированной медицины до «зеленой» промышленности и биофармацевтики — покидают стены лабораторий, превращаясь в конкретные экономические решения.

О запуске нового формата рассказал заместитель директора Фонда «Росконгресс» по экспертно-аналитической работе Григорий Великих.

«Четвертый Форум будущих технологий завершен, но его повестка продолжает работать. Проект „ЗАГРУЗКА“, запущенный в рамках Форума, становится медиаплощадкой для открытого и профессионального разговора о будущем — технологиях, которые уже сегодня меняют экономику, промышленность и качество жизни. Мы рассчитываем, что он станет инструментом вовлечения широкой аудитории в повестку Форума и позволит экспертному сообществу говорить о сложных темах системно, понятно и предметно. И уже сейчас мы приступаем к подготовке пятого Форума. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил ориентир 2027 года — тему „Цифровые платформы“. Это стратегическое направление, которое будет определять архитектуру цифровой и технологической среды в ближайшие годы», — отметил Великих.

Важность этой инициативы также прокомментировал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

«Мы живем в то время, когда технологии будущего буквально за считанные дни становятся технологиями настоящего. Проект „ЗАГРУЗКА“ направлен на то, чтобы популяризовать их и показать, как они меняют нашу жизнь сегодня. Для нас особенно важно реализовывать такую значимую инициативу вместе с Фондом „Росконгресс“ и именно на Форуме будущих технологий — площадке, где обсуждаются решения, определяющие развитие страны. Неслучайно, что со стороны медиа проект ведет радио MAXIMUM — слушателей ждут интересные разговоры о науке», — пояснил Медников.

Директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович акцентировала внимание на роли проекта в выстраивании живого диалога между обществом и наукой.

«Формат подкаста позволяет нам вывести важные научные темы за рамки профессиональных конференций и сделать их частью повседневного диалога. „ЗАГРУЗКА“ — это именно про доступность: мы берем сложную повестку биоэкономики и переводим ее на язык, интересный и понятный широкому зрителю. Задача медиа сегодня — не просто транслировать, а создавать живую коммуникацию между наукой и обществом», — подчеркнула Касперович.

Проект «ЗАГРУЗКА» реализуется в рамках Форума будущих технологий, который проводится с 2023 года и объединяет ведущих экспертов, ученых, представителей бизнеса и органов государственной власти для обсуждения научных разработок и продуктовых решений. Первый выпуск подкаста доступен на сайте форума.