Стартовал международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами»

Минэкономразвития России совместно с фондом «Центр стратегических разработок» запустило международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами», конкурс продлится до 12 июня этого года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Конкурс направлен на повышение интереса к обширному туристическому разнообразию России среди внутренней и зарубежной аудитории через сбор и демонстрацию видеоконтента о путешествиях по стране.

Отбор победителей будет проводиться по следующим номинациям:

«От Калининграда до Камчатки»;

«Культурное наследие»;

«Невероятная Россия»;

«Лицо города»;

«Профессиональный ракурс»;

«Народы России»;

«Гастрономические традиции»;

«Яркие события».

Призовой фонд включает подарки от экспертного жюри.

Актуальная информация об условиях и правилах проведения конкурса доступна на сайте: https://россиятвоимиглазами.рф.