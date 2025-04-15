Стартовал международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами»
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Минэкономразвития России совместно с фондом «Центр стратегических разработок» запустило международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами», конкурс продлится до 12 июня этого года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Конкурс направлен на повышение интереса к обширному туристическому разнообразию России среди внутренней и зарубежной аудитории через сбор и демонстрацию видеоконтента о путешествиях по стране.
Отбор победителей будет проводиться по следующим номинациям:
- «От Калининграда до Камчатки»;
- «Культурное наследие»;
- «Невероятная Россия»;
- «Лицо города»;
- «Профессиональный ракурс»;
- «Народы России»;
- «Гастрономические традиции»;
- «Яркие события».
Призовой фонд включает подарки от экспертного жюри.
Актуальная информация об условиях и правилах проведения конкурса доступна на сайте: https://россиятвоимиглазами.рф.