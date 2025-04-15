Стартовал международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами»

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Минэкономразвития России совместно с фондом «Центр стратегических разработок» запустило международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами», конкурс продлится до 12 июня этого года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Конкурс направлен на повышение интереса к обширному туристическому разнообразию России среди внутренней и зарубежной аудитории через сбор и демонстрацию видеоконтента о путешествиях по стране.

Отбор победителей будет проводиться по следующим номинациям:

  • «От Калининграда до Камчатки»;
  • «Культурное наследие»;
  • «Невероятная Россия»;
  • «Лицо города»;
  • «Профессиональный ракурс»;
  • «Народы России»;
  • «Гастрономические традиции»;
  • «Яркие события».

Призовой фонд включает подарки от экспертного жюри.

Актуальная информация об условиях и правилах проведения конкурса доступна на сайте: https://россиятвоимиглазами.рф.