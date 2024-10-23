Стартовал капремонт школы «Перспектива» в Можайском округе

сегодня в 19:14

В Можайском округе начался капитальный ремонт здания школы «Перспектива» в поселке Колычево. Подрядчик приступил к демонтажу внутренних конструкций, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования.

«Подрядчик вышел на площадку и приступил к работам по демонтажу внутренних конструкций», — уточняется в сообщении.

В здании школы площадью 1 568 кв. м будет проведен ремонт фасада, входной группы, заменена кровля, все инженерные системы: отопления, вентиляции, водоснабжения, сантехническое оборудование, окна и двери, а также электрокоммуникации, проведена отделка помещений, в классы ожидают поставку новой мебели и современного оборудования.

На прилегающей территории будут проведены работы по благоустройству.

Открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2025 года.

Всего в Подмосковье к началу нового учебного года будет проведен капитальный ремонт 56 школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.