Стартовал капремонт «Лицея № 1» в Ступине

«Здание „Лицея № 1“ ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ООО „Воздвижение“ ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле, устройство перегородок. На объекте работают больше 25 человек», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Он отметил, что в здании площадью 3 326 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.

Работы в учреждении образования, основанном в 1978 году, проведут за счет средств федерального и регионального бюджетов по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Он рассчитан на 1045 учащихся.

В 2026 году в Подмосковье предусмотрен капитальный ремонт 47 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.