Стартовал фотоконкурс объектов инфраструктуры

Партия «Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии. Его цель — через фотографии, сделанные жителями регионов, показать реальные изменения в городах и селах страны, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

До 1 марта 2026 года на сайте «естьрезультат.рф» любой желающий может подать заявку на участие.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь», «Территория возможностей». Выбрав нужную, участник загружает фотографию с кратким пояснением.

Принимаются снимки новых или реконструированных школ, детских садов, больниц, культурных центров и библиотек, благоустроенных парков и скверов, дворов и спортплощадок, новых автобусов и дорог, современных предприятий и научных центров.

Открытое онлайн-голосование пройдет на сайте с 1 февраля по 15 апреля 2026 года. Торжественное награждение состоится 15 мая в Москве. Победители получат ценные призы, а их работы представят на региональных выставках, которые пройдут с 1 мая по 15 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.