Стартовал бесплатный онлайн-курс для занимающихся экологическим просвещением
Фото - © Сайт https://ecowiki.ru/
На платформе Ecowiki.ru стартовал бесплатный онлайн-курс «Непрерывное экологическое образование и просвещение». Присоединиться к курсу можно по ссылке. Курс посвящен инструментам и форматам формирования экологической культуры и будет полезен всем, кто хочет заниматься экологическим образованием и просвещением: представителям сферы образования, СМИ, бизнеса, организаций культуры и др. Об этом сообщают создатели курса.
«Для того, чтобы мы как общество смогли преодолеть серьезный экологический кризис и сохранить дикую природу, очень важно заниматься непрерывным экологическим образованием и просвещением — с ранних лет и до зрелого возраста. Важно, чтобы в этот процесс включались не только школы и вузы, но и СМИ, бизнес, организации культуры. Наш курс обучает инструментам и форматам, которые будут полезны всем, кто хочет заниматься формированием экологической культуры и вовлечением людей в экологически ответственное поведение», — рассказала директор Движения «ЭКА» Елена Горохова.
В процессе изучения курса слушатели узнают:
- о развитии системы непрерывного экологического образования и просвещения в России;
- что такое экологическое мышление и как его развивать у детей и взрослых;
- о современных форматах и инструментах экологического образования и просвещения;
- как устроена модель экологической грамотности;
- как сделать свою организацию «зеленой».
Курс состоит из 10 модулей, его продолжительность — 16 часов. Каждый урок содержит видео и текстовое описание, дополнительные материалы и короткие тесты для закрепления полученных знаний. После прохождения всех уроков и тестовых заданий слушатели смогут получить сертификат об окончании курса от движения ЭКА. Дополнительно слушатели смогут пройти повышение квалификации и получить удостоверение установленного образца, которое поможет повысить профессиональные компетенции и стать более востребованным специалистом на рынке труда.
Курс разработан движением ЭКА и платформой Ecowiki.ru при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы.