Стартовал бесплатный онлайн-курс для занимающихся экологическим просвещением

На платформе Ecowiki.ru стартовал бесплатный онлайн-курс «Непрерывное экологическое образование и просвещение». Присоединиться к курсу можно по ссылке . Курс посвящен инструментам и форматам формирования экологической культуры и будет полезен всем, кто хочет заниматься экологическим образованием и просвещением: представителям сферы образования, СМИ, бизнеса, организаций культуры и др. Об этом сообщают создатели курса.

«Для того, чтобы мы как общество смогли преодолеть серьезный экологический кризис и сохранить дикую природу, очень важно заниматься непрерывным экологическим образованием и просвещением — с ранних лет и до зрелого возраста. Важно, чтобы в этот процесс включались не только школы и вузы, но и СМИ, бизнес, организации культуры. Наш курс обучает инструментам и форматам, которые будут полезны всем, кто хочет заниматься формированием экологической культуры и вовлечением людей в экологически ответственное поведение», — рассказала директор Движения «ЭКА» Елена Горохова.

В процессе изучения курса слушатели узнают:

о развитии системы непрерывного экологического образования и просвещения в России;

что такое экологическое мышление и как его развивать у детей и взрослых;

о современных форматах и инструментах экологического образования и просвещения;

как устроена модель экологической грамотности;

как сделать свою организацию «зеленой».

Курс состоит из 10 модулей, его продолжительность — 16 часов. Каждый урок содержит видео и текстовое описание, дополнительные материалы и короткие тесты для закрепления полученных знаний. После прохождения всех уроков и тестовых заданий слушатели смогут получить сертификат об окончании курса от движения ЭКА. Дополнительно слушатели смогут пройти повышение квалификации и получить удостоверение установленного образца, которое поможет повысить профессиональные компетенции и стать более востребованным специалистом на рынке труда.

Курс разработан движением ЭКА и платформой Ecowiki.ru при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы.